Szczęsny otwarcie o telefonie od Arabów: Zaczynam rozmowę od kilku zer

Wojciech Szczęsny przyznaje, że jego kariera zbliża się powoli do końca. Ci, którzy spodziewają się spektakularnego transferu 33-latka na finiszu przygody z profesjonalną piłka, poczują się jednak mocno rozczarowani. Piłkarz ma jeszcze dwuletni kontrakt z Juventusem Turyn i zamierza go wypełnić do końca. Pytania o ewentualną ofertę z Arabii Saudyjskiej zbywa w żartobliwy sposób.