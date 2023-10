"Szczęsny otrzyma wsparcie? Juventus ruszy po niego zimą"

Największe problemy Juventusu obecnie dotyczą obsady linii pomocy. W związku z zawieszeniami Paula Pogby a także Nicolo Fagioliego Massimiliano Allegri ma coraz mniejsze pole do manewru. Szkoleniowiec przekazał już władzom klubu, że zależy mu bardzo na pozyskaniu Rodrigo de Paula. To nie pierwszy już romans "Starej Damy" z graczem Atletico Madryt. Argentyńczyk łączony był z transferem do Turynu także latem.