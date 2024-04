Wojciech Szczęsny to bezapelacyjnie jedna z najważniejszych postaci w obecnym zespole Juventus FC. Massimiliano Allegri w tym sezonie postawił na to, co przynosiło mu sukcesy wcześniej, czyli na szczelną defensywę. Nie sposób byłoby punktować tak, jak robili to turyńczycy, nie mając między słupkami prawdziwego specjalisty. Reprezentant Polski już dawno temu wyrobił sobie markę na Półwyspie Apenińskim. Jego umowa z obecnym pracodawcą obowiązuje jednak tylko do 30 czerwca 2025 roku. Teoretycznie obie strony są zainteresowane przedłużeniem współpracy. 34-latek nie zgodził się jednak na pierwotną propozycję.

Reklama