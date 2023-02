Kto odejdzie z Juventusu w najbliższej przyszłości?

Jak donosi włoska La Gazzetta dello Sport, właściciel Juventusu podjął ważne decyzje dotyczące składu drużyny. Dodatkowo zostały one skonsultowane z trenerem Allegrim i uzyskały jego aprobatę. Zmiany mają na celu zaoszczędzenie 70 mln euro w klubowym budżecie, a także zapewnienie większej ilości minut na boisku młodym zawodnikom, takim jak Samuel Iling-Junior , Fabio Miretti czy Matias Soule . Wszyscy wymienieni gracze są z rocznika 2003.

Kto ma opuścić klub z Allianz Stadium? Według włoskich mediów na liście znajduje się pięć nazwisk: Juan Cuadrado (ur. 1988), Angel Di Maria (ur. 1988), Leandro Paredes (ur. 1994), Adrien Rabiot (ur. 1995) oraz Alex Sandro (ur. 1991). Graczom, których chce się pozbyć kierownictwo Juventusu, kontrakty kończą się 30 czerwca 2023 roku. W przypadku Paredesa sytuacja wygląda zgoła inaczej, gdyż jest on wypożyczony z PSG. W przypadku spełnienia konkretnych zapisów umownych Stara Dama byłaby zmuszona do jego wykupu za kwotę 22.6 mln euro. W przypadku ich niespełnienia PSG otrzyma jedynie 2.6 mln euro.

John Elkann — kim jest właściciel Juventusu?

Właścicielem klubu piłkarskiego Juventus F.C. jest John Elkann . Od 2004 roku kieruje rodziną Agnellich , czyli wielobranżową dynastią biznesową założoną przez jego dziadka — Giovanniego "Gianni" Agnellego. To właśnie decyzją Elkanna w 2010 roku na stanowisko prezydenta klubu powrócił członek rodziny Angelli , a dokładniej kuzyn Johna — Andrea. Poprzednim prezydentem z rodziny był ojciec Andrei — Umberto Agnelli, który sprawował tę funkcję w latach 1955 - 1962.

Kara dla Juventusu. Dlaczego Stara Dama straciła 15 punktów?

W połowie stycznia media obiegła sensacyjna wiadomość dotycząca kary, jaką Juventusowi wymierzył Federalny Sąd Administracyjny na wniosek prokuratury. Jest to pokłosie zaniedbań, jakich dopuścił się klub w czasie pandemii. Chodzi o umieszczanie w sprawozdaniach finansowych fikcyjnych zysków kapitałowych w celu zmniejszenia strat.

Kara, jaką dostał klub z Turynu to odjęcie 15 punktów w ligowej tabeli w sezonie 2022/23. Ponadto byli członkowie zarządu, zostali zawieszeni odpowiednio: były dyrektor sportowy Fabio Paratici na 2,5 roku, Andrea Agnelli na 2 lata, Federico Cherubini na 16 miesięcy, a były wiceprezes Pavel Nedvěd na 8 miesięcy. Warto przypomnieć, że całe kierownictwo podało się do dymisji na koniec listopada .

Cała sytuacja związana z odjęciem punktów ligowych sprawia, że Juventus w tym momencie znajduje się na 13. miejscu w tabeli, a do miejsca premiowanego awansem do Ligi Mistrzów traci aż 16 punktów. Niewiele lepiej wygląda sytuacja w kontekście gry w Lidze Konferencji Europy, gdyż do 6. miejsca Starej Damie brakuje... 15 "oczek". Oprócz tego problemem dla działaczy Juventusu może być fakt, że szeregi klubu chce opuścić Wojciech Szczęsny, a także Weston McKennie.