Szczęsny coraz bliżej wyprowadzki z Turynu? Następca już wybrany

Juventus znalazł następcę Wojciecha Szczęsnego

Hiszpan na Stamford Bridge występuje od 2018 roku, kiedy "The Blues" płacili za niego Athletikowi Bilbao około 80 milionów euro. W koszulce londyńskiego klubu miewał momenty bardzo różne, ale należy mu oddać, że w ostatnim czasie częściej jest mocną stroną swojego zespołu. Z Chelsea wiążę go kontrakt do 2025 roku, a obecne władze klubu muszą szukać zarobku , bo ostatni raport finansów klubu był bardzo niepokojący. Klub wykazał ponad 120 milionów funtów straty, a należy pamiętać, że wydatki z zimowego okienka transferowe z tego sezonu (czyli między innymi Mychajło Mudryk i Enzo Fernandez razem kosztujący około 200 milionów funtów) nie są uwzględnione. Stąd też coraz głośniejsze plotki o odejściu poszczególnych graczy, jak chociażby te łączące Masona Mounta z Liverpoolem.

Ewentualny transfer ważny dla przyszłości Szczęsnego w kadrze