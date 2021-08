Salernitana w poprzednim sezonie wywalczyła upragniony awans do Serie A. Ekipa z Kampanii skutecznie zagrała również w 1. rundzie Coppa Italia, gdzie udało jej się pokonać 2-0 Regginę.



W starciu z wyżej notowaną Bologną, drużyna Fabrizio Castoriego jako pierwsza wyszła na prowadzenie. Stało się to dopiero w drugiej połowie, która miała o wiele bardziej szalony przebieg niż pierwsza część gry. Pomimo tego Salernitana zakończyła w ją dziesięciu po czerwonej kartce dla Strandberga.



W 50. minucie starcia Roberto Soriano zobaczył drugą żółtą - i w konsekwencji czerwoną kartkę, a ekipa z Salerno wywalczyła rzut karny. Łukasz Skorupski nie zdołał wyczuć intencji strzelającego i Federico Bonazzoli zdobył pierwszego gola dla Salernitany w tym sezonie Serie A.



Piłkarze Bologni nie dali się jednak całkowicie zepchnąć do defensywy i udało im się doprowadzić do wyrównania. W 59. minucie Nicola Sansone dośrodkował piłkę w pole karne, a Lorenzo De Silvestri dopełnił formalności.

Bologna - Salernitana. Trzy czerwone kartki i szalona pogoń drużyny Polaka!

Skorupski robił co mógł, jednak musiał ponownie wyciągnąć piłkę z siatki. W 70. minucie dobrze zatrzymał strzał Mamadou Coulibaly'ego z bliskiej odległości, jednak był bezradny wobec dobitki tego samego zawodnika.



Kolejna stracona bramka zadziałała motywująco na piłkarzy Bologni i szybko odrobili oni straty. Najpierw Jerdy Schouten dograł do Marko Arnautovicia, który dołączył do ekipy z Emilii-Romanii przed obecnym sezonem i sprytnym strzałem pokonał Vida Beleca.



Nie minęły trzy minuty, a ponownie De Silvestri trafił do bramki. Defensor tym razem wykorzystał dośrodkowanie Riccardo Orsoliniego i kolejny raz głową trafił do bramki.



Spotkanie do samego końca było bardzo zacięte i w 89. minucie Schouten obejrzał drugą żółtą kartkę i musiał opuścić boisko. Bologna nie straciła jednak już bramki i triumfowała w pierwszym meczu sezonu.



W ekipie gości 82 minuty na boisku spędził Paweł Jaroszyński.



PA



1. kolejka Włochy - Serie A

2021-08-22 18:30 | Stadion: Stadio Renato Dall'Ara | Arbiter: Antonio Rapuano Bologna FC 1909 US Salernitana 1919 3 2 DO PRZERWY 0-0 L. De Silvestri 59',77' M. Arnautović 74' F. Bonazzoli 52' M. Coulibaly 70'

3 2 Bologna FC 1909 US Salernitana 1919 Skorupski De Silvestri 2 Medel Bonifazi Hickey Schouten Orsolini Barrow Domínguez Soriano Arnautović Belec Gyömbér Jaroszyński Strandberg Coulibaly Kechrida Capezzi Ruggeri Coulibaly Bonazzoli Đurić SKŁADY Bologna FC 1909 US Salernitana 1919 Łukasz Skorupski Vid Belec 59′, 77′ 59′, 77′ Lorenzo De Silvestri Norbert Gyomber Gary Medel 79′ 79′ 82′ 82′ Paweł Jaroszyński 87′ 87′ Kevin Bonifazi 34′ 34′ 34′ 34′ Stefan Strandberg 56′ 56′ Aaron Hickey 70′ 70′ Mamadou Coulibaly 55′ 55′ 88′ 88′ Jerdy Schouten 76′ 76′ Wajdi Kechrida 85′ 85′ Riccardo Orsolini 82′ 82′ Leonardo Capezzi 56′ 56′ Musa Barrow Matteo Ruggeri 86′ 86′ Nicolás Martín Domínguez 76′ 76′ Lassana Coulibaly 41′ 41′ 50′ 50′ Roberto Soriano 52′ (k.) 52′ (k.) Federico Bonazzoli 74′ 74′ 86′ 86′ Marko Arnautović 64′ 64′ Milan Đurić REZERWOWI Francesco Bardi Jacopo De Matteis Wisdom Amey Vincenzo Fiorillo Ebenezer Annan Ramzi Aya Omari Khailoti 76′ 76′ Luka Bogdan Ibrahima M'baye 76′ 76′ Nadir Zortea Bakary Adama Soumaoro Grigoris Kastanos Kingsley Dogo Michael 82′ 82′ Joel Obi 86′ 86′ Mattias Svanberg 82′ 82′ Andrea Schiavone 85′ 85′ Andreas Skov Olsen Carmine Iannone 56′ 56′ 90′ 90′ Nicola Sansone Julian Kristoffersen 86′ 86′ Sydney van Hooijdonk 64′ 64′ Simeon Tochukwu Nwankwo 56′ 56′ Emanuel Vignato

STATYSTYKI Bologna FC 1909 US Salernitana 1919 3 2 Posiadanie piłki 72,7% 27,3% Strzały 13 10 Strzały na bramkę 10 6 Rzuty rożne 9 4 Faule 13 15