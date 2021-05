Lazio Rzym po bardzo emocjonującym spotkaniu pokonało 4-3 Genoę CFC w meczu 34. kolejki Serie A. Goście zaliczyli mocny finisz, ale z Rzymu wyjeżdżają bez punktów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Lazio Rzym - AC Milan 3-0. Skrót mecz (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Reklama

Pół godziny czekali kibice - przed telewizorami, bowiem trybuny we Włoszech wciąż pozostają puste - na otwarcie wyniku spotkania. Lazio na prowadzenie wyszło w kuriozalny sposób. Po tym, jak Ivan Radovanović chciał wybić piłkę z własnego pola karnego, nastrzelił futbolówką Joaquina Correę. Odbita piłka wpadła do bramki tuż przy słupku.



Chwilę przed przerwą Radovanović zawalił po raz drugi, faulując Ciro Immobile w polu karnym Genoi. Rzut karny na bramkę zamienił sam poszkodowany.

Grad bramek w meczu Lazio - Genoa

Reklama

Po zmianie stron Genoa bardzo szybko złapała kontakt, gdy piłkę do własnej bramki skierował Adam Marusić, lecz już minutę później dała sobie strzelić trzecią bramkę. Precyzyjnym, bardzo eleganckim strzałem z szesnastki popisał się Luis Alberto.



W 56. minucie meczu wydawało się, że losy spotkania właściwie zostały rozstrzygnięte. Po indywidualnej akcji Correa po raz drugi umieścił piłkę w bramce, podwyższając wynik na 4-1.



Genoa znienacka wróciła do gry w końcówce spotkania. W ciągu dwóch minut zdobyła dwie bramki, przechodząc do stanu 3-4! Najpierw rzut karny wykorzystał Gianluca Scamacca, a chwilę później ładne trafienie zaliczył Eldor Szomurudow.



Lazio dowiozło wygraną do końca i wciąż marzy o Lidze Mistrzów. Do czwartego Napoli traci jedynie dwa punkty.



Lazio Rzym - Genoa CFC 4-3 (2-0)



Bramki: 1-0 Correa (30.), 2-0 Immobile (43. - z rzutu karnego), 2-1 Marusić (47. - bramka samobójcza), 3-1 Alberto (48.), 4-1 Correa (56.), 4-2 Scamacca (80.), 4-3 Szomurudow (81.).

Zdjęcie Luis Alberto cieszy się z bramki / RICCARDO ANTIMIANI / PAP/EPA

WG