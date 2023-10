Szalony mecz. Dwóch bramkarzy z czerwoną kartką. Napastnik wybronił zwycięstwo

Sędzia doliczył siedem minut do drugiej połowy, ale ostatecznie mecz przedłużył się aż o kwadrans. W szóstej minucie tego czasu bramkarz AC Milan, Mike Maignan, wyskoczył do wysokiej piłki i staranował Caleba Ekubana. Francuz zagrał bardzo niebezpiecznie i arbiter nie mógł podjąć innej decyzji. Wyrzucił golkipera z boiska, a między słupkami bramki "Rossonerich" stanął jego rodak, Olivier Giroud, który na co dzień występuje na pozycji napastnika. To zapowiadało naprawdę ciekawą końcówkę meczu.