Sytuacja Nicoli Zalewskiego zmienia się jak w kalejdoskopie. AS Roma ma plan

Sytuacja Nicoli Zalewskiego w ostatnim czasie uległa poprawie, choć Polak nie wrócił jeszcze na boisko. AS Roma chciałaby, by 22-latek został w Wiecznym Mieście na dłużej.

W Rzymie trwa przeciąganie liny. Skomplikowana sytuacja Zalewskiego

Nicola Zalewski był jednym z niewielu zawodników, którzy nie cieszyli się, gdy Daniele De Rossi zastępował Jose Mourinho. U "The Special One" reprezentant Polski był podstawowym wyborem i pomimo młodego wieku regularnie zbierał doświadczenie na poziomie Serie A. U włoskiego trenera został odstawiony na boczny tor. Sytuacja stała się jednak naprawdę kiepska dopiero latem. Zalewski rozegrał całkiem udane Euro 2024, a Michał Probierz darzy go ogromnym zaufaniem. Wydawało się, że po zakończeniu turnieju będzie mógł powalczyć o poprawę swojej sytuacji w Rzymie. Niestety, gdy w końcówce okienka piłkarz odrzucił lukratywną ofertę od Galatasaray, jego pracodawca się wściekł.