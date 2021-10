Świetne wieści w sprawie Szczęsnego. Włosi ogłaszają

Na początku sezonu Wojciech Szczęsny zanotował kilka wpadek na włoskich boiskach, a dodatkowo był poddawany nieustannej krytyce po występach w meczach reprezentacji Polski.



Niedzielny wieczór był jednak dla niego udany! Nasz bramkarz choć sprokurował rzut karny, obronił strzał z 11 metrów Jordana Veretout, dzięki czemu Juventus pokonał w prestiżowym spotkaniu AS Roma 1-0.



To może być dla Szczęsnego punkt zwrotny w tym sezonie. Przyznają to pośrednio także włoskie media.



Wojciech Szczęsny chwalony po meczu Juventusu z AS Roma

Portal Tuttomercatoweb.com pisze wprost o "nocy odkupienia" Polaka. - W takie wieczory masa krytyki i wielokrotne błędy zdają się być tylko wspomnieniem. Potrafi zachować chłodny umysł, który był potrzebny w kluczowym momencie, by zahipnotyzować Francuza - czytamy w pomeczowej ocenie gry Szczęsnego.



- Veretout został przez niego zahipnotyzowany, dzięki czemu obronił rzut karny, ale nie tylko. Był odmieniony w porównaniu z początkiem sezonu - zaznaczają dziennikarze portalu Repubblica.it.



Pozostaje mieć nadzieję, że Szczęsny utrzyma dobrą formę i zaprezentuje ją nie tylko w kolejnych meczach Juventusu, ale i listopadowych spotkaniach reprezentacji Polski w ramach eliminacji do mistrzostw świata.



