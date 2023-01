Bartłomiej Drągowski został powołany do 26-osobowej kadry reprezentacji Polski na mistrzostwa świata, ale do Kataru ostatecznie nie pojechał ze względu na kontuzję. Bramkarz Spezii doznał groźnego urazu w ostatnim meczu przed mundialem , a pierwsze doniesienia wskazywały, że 25-latek mógł złamać kostkę.

Serie A. Bartłomiej Drągowski w kadrze meczowej

Wychowanek Jagiellonii Białystok znalazł się w kadrze Spezii na niedzielny mecz z US Lecce. Co więcej, Polak wraca do podstawowego składu i zobaczymy go między słupkami w starciu, które rozpocznie się o godz. 15.