Świetne wieści w sprawie Arkadiusza Milika. Powrót Polaka o krok

Arkadiusz Milik kontuzji uda nabawił się 29 stycznia w ligowym starciu z Monzą , w którym był zmuszony opuścić boisko już po 33. minutach . Od tego czasu opuścił dwanaście spotkań Juventusu we wszystkich rozgrywkach. Nie mógł wziąć również udziału w pierwszym zgrupowaniu reprezentacji Polski pod wodzą Fernando Santosa .

Arkadiusz Milik powraca do kadry meczowej Juventusu

Okazuje się, że powrotu 29-latka do gry możemy się doczekać nawet dzisiaj . "Bianconeri" zmierzą się bowiem na swoim stadionie z Hellas Werona , a Milik po ponad dwóch miesiącach przerwy ponownie znalazł się w kadrze meczowej .

To dobra wiadomość dla zespołu Massimiliano Allegriego, który po odjęciu piętnastu punktów w ligowej tabeli wciąż musi toczyć zaciętą walkę o to, by znaleźć się na miejscu premiowanym grą w jakichkolwiek europejskich pucharach w przyszłym sezonie.