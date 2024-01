Świetne wieści dla Milika, Juventus już zdecydowany. "Zielone światło"

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że po krótkim zamieszaniu turyński Juventus jeszcze przed końcem styczniowego okienka dopnie kwestię wypożyczenia Moise Keana do Primera Division, a konkretnie do Atletico Madryt. To obiecująca informacja m.in. dla... Arkadiusza Milika, dla którego 23-letni Włoch iworyjskiego pochodzenia był jednym z rywali w walce o obsadę ataku "Bianconerich". Konkurencja jednak wciąż pozostanie mocna...