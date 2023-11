Świetne wiadomości z Włoch. Wiadomo, co ze zdrowiem Piotra Zielińskiego

Piotr Zieliński zmagał się ostatnio z problemami zdrowotnymi, które uniemożliwiły mu grę. Wszystko wskazuje jednak na to, że reprezentant Polski wraca już do pełni sił i anginę ma za sobą - włoskie media informują, że piłkarz Napoli dołączył do swoich kolegów z drużyny podczas ostatniego treningu. Niewykluczone, że Zieliński będzie mógł zagrać już w najbliższym spotkaniu swojego włoskiego klubu.