Niedzielny wieczór przyniósł fanom Serie A hit obecnie największy z możliwych - lider Inter Mediolan przyjął na San Siro drugi w tabeli Juventus. Starcia obu zespołów nazywane są derbami Włoch z uwagi na to, że są to jedyne zespoły, które nigdy nie spadły z najwyższego poziomu rozgrywkowego. Atmosfera na stadionie była wspaniała od samego początku, ale w pierwszej połowie zawodnicy nie dopasowali się do niej swoją grą. Od początku to gospodarze narzucili swoje warunki gry i przejęli kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami. Aktywny był Federico Dimarco, który rozrzucał kolejne piłki w stronę Marcusa Thurama.