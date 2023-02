Włoskie media informują, że Karol Świderski może być kolejnym polskim piłkarzem, który przeniesie się do Serie A. W swoich szeregach chętnie widziałoby go kilka klubów z tej ligi, ale w tym momencie najbardziej zainteresowane ma być Lazio Rzym. Taki transfer oznaczałby powrót Świderskiego do Europy po półtorarocznej przerwie.