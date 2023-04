Włosi rozczarowani Milikiem. "Nie jest sobą"

Zdaje się, że jeśli Juventus będzie chciał w przyszłym sezonie znaleźć się w europejskich pucharach, będzie musiał sięgnąć po końcowy triumf w Lidze Europy. Jeśli tak by się stało, podopieczni Massimiliano Allegriego, rzutem na taśmę załapaliby się do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. W ligowej tabeli tracą bowiem obecnie cztery punkty do Atalanty Bergamo, która rozegrała jeden mecz mniej i zajmuje szóste miejsce, premiowane grą w Lidze Konferencji.