Wokół Piotra Zielińskiego w ostatnim czasie zapanował bałagan medialny. Nie wiadomo dokładnie, na jakim etapie znajdują się jego potencjalne rozmowy z SSC Napoli w sprawie nowego kontraktu. We wtorek "Corriere dello Sport" poinformowało o tym, że prezes Antonio De Laurentiis zaproponował mu ofertę, którą jeden z dzienników nazwał "rozpaczliwą", bo zaledwie dwunastomiesięczną, zwiększającą zarobki jedynie z 4,8 miliona euro do 5, z klauzulą odstępnego wynoszącą 20 milionów euro. Taka propozycja świadczy o "desperacji" działaczy, by jedna z największych gwiazd pozostała w zespole.

Obecna umowa wygasa już 30 czerwca, działacze starają się ją przedłużyć. Polski pomocnik miał odrzucić wspomnianą ofertę, ale sam fakt wystosowania takiej oferty przez neapolitańczyków ma powodować niechęć Interu Mediolan do wkroczenia do akcji. Wiele mówi się o tym, że to właśnie finaliści poprzedniej edycji Champions League są faworytami do zakontraktowania naszego rodaka.