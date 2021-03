Mocno osłabiony neapolitański klub Piotra Zielińskiego bije się o to, by nie wypaść z grona ekip walczących o miejsce w europejskich pucharach z ramienia Serie A. US Sassuolo to jednak zespół z podobnymi aspiracjami.

Zespół z Neapolu zajmuje obecnie szóste miejsce, a sześć ekip włoskiej ligi kwalifikuje się do europejskich pucharów. Sassuolo naciera - jest na miejscu ósmym, a zatem i ono może się zakwalifikować.



I - co ciekawe - to zespół Sassuolo na razie prowadzi grę. Gracze gospodarzy zmusili Napoli do obrony i dość mocno naciskają.