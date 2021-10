Serie A: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Napoli dotrzymuje kroku Milanowi! Oba drużyny mają po dziewięć wygranych spotkań i jeden remis. Wygląda na to, że walka o mistrzostwo Włoch zapowiada się w tym sezonie pasjonująco.



Mecz od pierwszej minuty rozpoczął bramkarz gości Łukasz Skorupski, zaś Piotr Zieliński znalazł się na ławce rezerwowych Napoli i wszedł na boisko w drugiej połowie.

Napoli - Bologna. Fantastyczny gol Fabiana Ruiza

Początek spotkania był dość spokojny z obu stron. Łukasz Skorupski dopiero po około 10 minutach interweniował po raz pierwszy, pewnie wyłapując płasko bitą piłkę przez Mario Ruia.



Napoli pierwszą bardzo groźną akcję przeprowadziło w 15. minucie meczu. Po świetnym podaniu Victora Osimhena piłkę opanował Lorenzo Insigne i miał przed sobą tylko Łukasza Skorupskiego. Przelobował go, lecz uderzył zbyt lekko i zmierzającą do bramki piłkę zdołał jeszcze wybić obrońca.

Trzy minuty później fantastyczną bramkę zdobył Fabian Ruiz. Hiszpański pomocnik oddał niesamowicie precyzyjny strzał sprzed pola karnego i choć Skorupski wyciągnął się, jak mógł, to nie miał szans sięgnąć piłki.



Napoli - Bologna. Dwa gole Insigne, zmienił go Zieliński

W 38. minucie sędzia długo sprawdzał, czy Napoli należał się rzut karny z powodu zagrania ręką obrońcy gości. Decyzja mogła być jedna - "jedenastka".

Rzut karny wykorzystał Lorenzo Insigne. Skorupski wybrał właściwy narożnik, lecz przy tak mocnym strzale nie miał nic do powiedzenia.



Sytuacja powtórzyła się po kwadransie drugiej połowy. Wówczas faulowany w polu karnym był Victor Osimhen i do "jedenastki" znów podszedł Insigne. Znów uderzył bardzo mocno i pokonał Skorupskiego. W 62. minucie było już 3-0.



Chwilę później Insigne opuścił boisko, a zmienił go właśnie Piotr Zieliński.



Końcówka także zdecydowała do Napoli, które było blisko zdobycia kolejnych bramek - jak wtedy, gdy Andre Anguissa trafił w poprzeczkę, bądź strzałem głową minimalnie chybił Osimhen. Bologna praktycznie nie zagrażała bramce rywala, choć w pewnym momencie wydawało się, że należy jej się karny - gdy piłkę ręką zagrał Fabian Ruiz.



SSC Napoli - Bologna FC 3-0 (2-0)



Bramki: 1-0 Fabian Ruiz (18.), 2-0 Insigne (41. - z rzutu karnego), 3-0 Insigne (62. - z rzutu karnego).





10. kolejka Włochy - Serie A

