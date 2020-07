Zdaniem włoskich mediów Victor Osimhen przeszedł już testy medyczne przed transferem do SSC Napoli. Napastnik ma zastąpić w klubie Arkadiusza Milika.

Milik co prawda ma ważny kontrakt z neapolitańczykami do 30 czerwca 2021 roku, ale jego odejście w letnim okienku transferowym jest już niemal przesądzone. W tej chwili wydaje się, że najbardziej zainteresowany kupnem napastnika jest Juventus Turyn.

Dla Napoli to ostatni dzwonek, by zarobić na sprzedaży Polaka. Jednocześnie klub rozgląda się za jego następcą - według wiadomości włoskich mediów wybór padł na snajpera LOSC Lille, Victora Osimhena.



21-letni Nigeryjczyk ma za sobą znakomity sezon we francuskiej Ligue 1. W lidze zdobył 13 bramek, dokładając do tego dwa trafienia w Lidze Mistrzów i trzy w Pucharze Francji oraz Pucharze Ligi Francuskiej.



Zdaniem portalu Football-italia.net Osimhen jest już po testach medycznych w Napoli, a jego zakontraktowanie jest kwestią najbliższych godzin.



Ośmiokrotny reprezentant Nigerii (cztery bramki w narodowych barwach) do Europy trafił w 2017 roku, gdy ściągnął go niemiecki VfL Wolfsburg. Występował także w belgijskim RSC Charleroi.

Zdjęcie Victor Osimhen rywalizuje o piłkę z Kamilem Glikiem / ALERY HACHE / AFP / East News



