Wartość Arkadiusza Milika może zmniejszyć się o niemal 12 milionów euro, jeżeli Polak nie przedłuży kontraktu z Napoli. Obecna umowa napastnika obowiązuje do czerwca 2021 roku. Zawodnik znajduje się na celowniku Juventusu.

Włoskie media już od dłuższego czasu donoszą, że Arkadiusz Milik nie przedłuży kontraktu z Napoli i Polak rozgląda się za nowym klubem. Jego kontrakt wygasa już w czerwcu 2021 roku, co oznacza, że jeżeli "Azzurri" chcą jeszcze zarobić na piłkarzu to muszą go szybko sprzedać.



Jak wyliczył "CIES Football Observatory" Milik znajduje się w pierwszej 10 zawodników, których wartość spadnie najbardziej, jeżeli nie przedłużą oni kontraktów ze swoimi klubami.

Na czele tego rankingu (w przypadku Milika brani są pod uwagę zawodnicy z umowami, które ważne będą jeszcze przez rok) znajduje się Lionel Messi. Jeżeli Argentyńczyk przedłużyłby kontrakt to jego wartość wzrosłaby z ok. 80 milionów euro do niemal 130 milionów.



W rankingu wysokie miejsce zajmuje również Piotr Zieliński. Wartość karty Polaka wzrośnie o ok. 16 milionów - z 37 do 53 milionów, w momencie przedłużenia przez niego kontraktu, co prawdopodobnie stanie się już niebawem.