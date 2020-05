SSC Napoli ustaliło cenę za Fabiana Ruiza. Hiszpański pomocnik ma kosztować 60 milionów euro, podał dziennik "Mundo Deportivo".

24-letni zawodnik jest na celowniku FC Barcelona, ale interesować się ma nim także Real Madryt.

Ruiz w Neapolu gra od lipca 2018 roku, kiedy trafił tam z Betisu Sewilla za 30 milionów euro.



W tym sezonie pomocnik w 32 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił trzy gole i zaliczył dwie asysty.



Zawodnik to mistrz Europy do lat 21 z zeszłego roku. W dorosłej reprezentacji Hiszpanii rozegrał sześć meczów i zdobył bramkę.