Były bramkarz SSC Napoli Pepe Reina zachwyca się umiejętnościami Piotra Zielińskiego. Zdaniem 38-letniego golkipera polski rozgrywający to piłkarz z najwyższej światowej półki.

Reina komplementował swojego byłego kolegę z drużyny na antenie radia "Cadena SER". Doświadczony bramkarz wspomniał o Polaku, gdy został zapytany o piłkarza, który najbardziej zaskoczył go swoimi umiejętnościami.

- On jest niezwykły. Zakochałem się w nim od pierwszego wejrzenia. To piłkarz na poziomie Realu Madryt i Barcelony - powiedział o Zielińskim Reina.



Grający obecnie w Lazio Rzym golkiper trafił do Napoli rok przed Zielińskim - latem 2015 roku. Polak został sprowadzony rok później z Udinese Calcio, skąd był wypożyczony do Empoli. Wspólnie rozegrali aż 89 meczów dla Napoli.



Reina w 2018 roku zamienił klub z Neapolu na AC Milan. Później, przed transferem do Lazio, grał jeszcze w angielskim Aston Villa. Doświadczony golkiper jest wychowankiem właśnie Barcelony, a w przeszłości grał także dla Villarreal, Liverpoolu oraz Bayernu Monachium.

