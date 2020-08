Włoskie media zdają się nie mieć wątpliwości i tym razem Piotr Zieliński zdecyduje się przedłużyć swój kontrakt z Napoli. Reprezentant Polski może liczyć na sporą podwyżkę, jednak również wzrośnie jego klauzula transferowa. Potencjalny kupiec będzie musiał zapłacić za pomocnika 100 milionów euro.

Jak podaje ekspert transferowy "Rai Sport" Ciro Venerato Napoli osiągnęło porozumienie z Piotrem Zielińskim. Polski pomocnik miał zdecydować się na przedłużenie kontraktu z ekipą "Azzurrich".

Nowa umowa ma obowiązywać do końca 2024 roku, a według "Rai" popularny "Zielu" będzie zarabiał 3,5 miliona euro plus kolejne 500 tysięcy zawarte w bonusach.



Gdyby doniesienia potwierdziły się to Zieliński zrównałby się zarobkami z Wojciechem Szczęsnym, który do tej pory był najlepiej zarabiającym Polakiem w Serie A.



Nieco inaczej kwestie transferu przedstawia Nicolo Schira. Włoski dziennikarz potwierdza, że Zieliński przedłuży swoją umowę z klubem, jednak według niego zarobki piłkarza będą wynosiły 2,8 miliona euro.