- Mogę zagwarantować, że czuję się tu dobrze i chcę zostać w Napoli - powiedział Piotr Zieliński. Polski pomocnik potwierdził ostatnie medialne doniesienia i przyznał, że jest bliski podpisania nowego kontraktu z klubem spod Wezuwiusza.

Włoskie media już od jakiegoś czasu donosiły, że Piotr Zieliński ostatecznie zostanie w Napoli, a brakuje już tylko oficjalnego komunikatu ogłaszającego przedłużenie kontraktu.



Głos w tej sprawie zabrał sam zainteresowany. Reprezentant Polski w rozmowie z włoską telewizją "Sky Sports" przyznał, że zostanie w Napoli.



- Mogę zagwarantować, że czuję się tu dobrze i chcę zostać w Napoli. Już od jakiegoś czasu prowadzimy negocjacje z klubem i mam nadzieję, ze niebawem będziemy mogli oficjalnie ogłosić przedłużenie umowy - stwierdził Zieliński.



Polski pomocnik odniósł się również do obecnej formy drużyny i współpracy z Gennaro Gattuso.



- Gattuso, Sarri jak i Ancelotti to świetni trenerzy. Gdy "Rino" przybył to klubu było widać, że ma ogromną charyzmę. To bardzo twardy facet. Daje mi dużo rad, podpowiada jak przemieszczać się pomiędzy liniami, szukać kolegów z drużyny i oddawać strzały.



- Jeżeli zrobimy kolejny mentalny krok to możemy patrzeć o wiele wyżej. Stajemy się coraz silniejsi, mecz z Barceloną może być bardzo ciekawy - dodał.