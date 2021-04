Szalone spotkanie w Neapolu! SSC Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie pokonało 5-2 Lazio Rzym w meczu 32. kolejki Serie A. Polski rozgrywający zaliczył asystę przy bramce Driesa Mertensa.

Piotr Zieliński jest w tym sezonie kluczowym piłkarzem w układance Gennaro Gattuso. Polskiego rozgrywającego nie mogło zabraknąć w wyjściowym składzie na mecz z Lazio.



Spotkanie miało kluczowe znaczenie w walce o europejskie puchary. Napoli dzięki wygranej wciąż ma spore szanse na grę w Lidze Mistrzów - do Juventusu i Atalanty traci bowiem jedynie trzy, a do Milanu cztery punkty. Z kolei Lazio skomplikowało swoją sytuację i jest dopiero na szóstej pozycji.

Już na początku spotkania doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Po kontrataku Manuel Lazzari po starciu z Elseidem Hysajem padł w polu karnym i był bardzo zdziwiony, że sędzia nie odgwizdał przewinienia. Za chwilę sędzia udał się do monitora VAR, ale nie po to, by sprawdzać sytuację z Lazzarim, a tę z drugiego pola karnego. Okazało się, że chwilę wcześniej kopnięty w głowę w polu karnym Lazio był Kostas Manolas i "jedenastkę" otrzymało Napoli!



Rzut karny na bramkę zamienił Lorenzo Insigne.



Chwilę później Napoli wyszło na prowadzenie 2-0. Indywidualną akcję przeprowadził Matteo Politano i strzałem z lewej nogi w krótki róg pokonał Pepe Reinę.



Lazio mogło szybko odpowiedzieć trafieniem wyrównującym. Bliski zdobycia bramki był Joaquin Correa, którego strzał zatrzymał się na słupku bramki gospodarzy.



Popis Insigne, nieuznany gol Zielińskiego

Mało brakowało, a tuż po zmianie stron swoją bramkę na koncie zapisałby Piotr Zieliński. Polak w sytuacji sam na sam z zimną krwią minął Reinę i skierował piłkę do siatki. Gol nie mógł jednak zostać uznany - Zieliński znajdował się na spalonym.



Chwilę później Ciro Immobile miał szczęście, że sędzia nie pokazał mu czerwonej kartki. Po tym, jak stanął na nodze Manolasa, arbiter miał pełne prawo wyrzucić go z boiska.



W 53. minucie było za to 3-0 dla Napoli! Fantastycznym trafieniem popisał się Insigne. Włoch z 16 m technicznym uderzeniem przerzucił piłkę nad Reiną i skierował ją w boczny sektor bramki!



Minęło niewiele ponad 10 minut, a gospodarze zdobyli kolejną bramkę, rozbijając Lazio. Popis przy linii bocznej dał Zieliński, efektownie mijając rywala. Polak wycofał piłkę do Mertensa, a ten uderzeniem bez przyjęcia sprzed pola karnego umieścił piłkę w siatce.

32. kolejka Włochy - Serie A

2021-04-22 20:45 | Stadion: Stadio Diego Armando Maradona | Arbiter: Marco Di Bello STATYSTYKI SSC Napoli Lazio Rzym 5 2 Posiadanie piłki 48,8% 51,2% Strzały 13 15 Strzały na bramkę 13 5 Rzuty rożne 2 3 Faule 7 18

To nie był koniec szalonego starcia, a pod drugą z bramek odblokował się w końcu Immobile. Włoski napastnik zdobył piękną bramkę efektownym strzałem, a winę za utratę gola poniósł Zieliński, który stracił piłkę na własnej połowie.



Minęło kilkadziesiąt sekund, a padła kolejna bramka! Lazio zmniejszyło straty na 2-4, a strzelcem gola został Sergej Milinković-Savić. Jego uderzenie z rzutu wolnego nad murem wpadło do bramki, przełamując ręce golkipera.



Nawet jeśli dwie zdobyte bramki wlały nadzieję w serca kibiców Lazio, to wiara w korzystny wynik umarła wraz z trafieniem Victora Osimhena. Napastnik zmienił wcześniej Mertensa i mocnym uderzeniem zdobył piątego gola dla gospodarzy.



SSC Napoli - Lazio Rzym 5-2 (2-0)

Bramka: 1-0 Insigne (7. - z rzutu karnego), 2-0 Politano (12.), Insigne (53.), 4-0 Mertens (65.), 4-1 Immobile (70.), 4-2 Milinković-Savić (72.), 5-2 Osimhen (80.).





5 2 SSC Napoli Lazio Rzym Meret Di Lorenzo Manolas Koulibaly Hysaj Ruiz Politano Insigne 2 Bakayoko Zieliński Mertens Reina Marušić Radu Acerbi Lazzari Milinković-Savić Fares Alberto Leiva Correa Immobile SKŁADY SSC Napoli Lazio Rzym Alex Meret Jose Manuel Reina 73′ 73′ Giovanni Di Lorenzo Adam Marušić 15′ 15′ 71′ 71′ Kostas Manolas Ştefan Daniel Radu Kalidou Koulibaly Francesco Acerbi Elseid Hysaj Manuel Lazzari 42′ 42′ Fabián Ruiz Pena 74′ 74′ 6′ 6′ 83′ 83′ Sergej Milinković-Savić 12′ 12′ 71′ 71′ Matteo Politano 65′ 65′ Mohamed Salim Fares 7′ (k.), 53′ 7′ (k.), 53′ Lorenzo Insigne 64′ 64′ Romero Alconchel Luis Romero 89′ 89′ Tiemoué Bakayoko 29′ 29′ 58′ 58′ Lucas Pezzini Leiva 82′ 82′ Piotr Zieliński Carlos Joaquín Correa 65′ 65′ 45′ 45′ 72′ 72′ Dries Mertens 70′ 70′ 48′ 48′ 83′ 83′ Ciro Immobile REZERWOWI Nikita Contini Baranovsky Thomas Strakosha Hubert Dawid Idasiak Nicolò Armini Nikola Maksimović Patricio Gabarron Silva Duarte Mario Rui Wesley Hoedt 71′ 71′ Amir Rrahmani Mateo Musacchio Karim Zedadka 83′ 83′ Jean-Daniel Akpa 82′ 82′ Eljif Elmas 58′ 58′ Danilo Cataldi 89′ 89′ Stanislav Lobotka 64′ 64′ 75′ 75′ Andreas Hoelgebaum Pereira Antonio Cioffi 65′ 65′ Senad Lulić 71′ 71′ Hirving Lozano Marco Parolo 72′ 72′ 80′ 80′ Victor James Osimhen Felipe Caicedo Andrea Petagna 83′ 83′ Vedat Muriqi

