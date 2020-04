Przyszłość Arkadiusza Milika wciąż jeszcze jest niewiadomą. Media we Włoszech podały natomiast, że Napoli za polskiego napastnika życzy sobie 50 milionów euro.

Milik ma kontrakt z Napoli do końca czerwca 2021 roku i nic nie słychać o tym, żeby miał zamia go przedłużyć.

Pojawiły się natomiast informacje, że snajper reprezentacji Polski już uzgodnił indywidualne warunki z Juventusem Turyn. Zainteresowany ma nim być także AC Milan.



Ktokolwiek by chciał go pozyskać musi sięgnąć głęboko do kieszeni. Napoli ponoć żąda za Milika aż 50 milionów euro. To byłaby najwyższa kwota zapłacona za polskiego piłkarza w historii. Obecnie ten rekord transferowy należy do Krzysztofa Piątka, który przechodząc z Genoi do Milanu kosztował około 35 milionów euro.



Milik w tym sezonie strzelił dla Napoli 12 goli w 22 meczach we wszystkich rozgrywkach.

