SSC Napoli. Gennaro Gattuso o Miliku: Chce zmiany scenerii

Gennaro Gattuso, trener Napoli, przyznał, że Arkadiusz Milik "chce zmiany scenerii", co może oznaczać, że po sezonie napastnik odejdzie z klubu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Genoa - Napoli 1-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Polak ma kontrakt ważny jeszcze tylko przez rok, a zainteresowane nim mają być: Atletico Madryt, Juventus Turyn i Tottenham Hotspur.

Reklama

Szkoleniowiec Napoli odniósł się do tych spekulacji po środowym meczu Serie A, wygranym z Genoą 2-1.



"Trudno znaleźć lepszego gracza niż Milik. Jednakże, kiedy piłkarz uważa, że jego czas w klubie dobiegł końca, chce zmiany scenerii, to trzeba go słuchać" - powiedział Gattuso.



"Nie można próbować zatrzymywać kogoś na siłę, a jeśli tak się stanie to trudno wymagać, by słuchał i miał odpowiednią mentalność. Należy szanować życzenia piłkarzy" - dodał.



Milik trafił do Napoli w 2016 roku. Od tego czasu strzelił 37 goli w meczach ligowych, ale trzeba pamiętać, że przeszedł dwie poważne kontuzje więzadeł krzyżowych.



Następcą 26-letniego Polaka ma być Victor Osimhen z Lille. Nigeryjczyk miał już spotkać się z Aureliem De Laurentiisem, prezesem Napoli, i Gattuso. "To inny typ zawodnika, ale nie chcę o nim mówić. Jeśli i kiedy przyjdzie do nas, to będę się tłumaczył" - stwierdził trener Napoli.



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Serie A