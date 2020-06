- Jest świetnym napastnikiem i według mnie daje więcej alternatyw w grze niż Dries Mertens - stwierdził były zawodnik Napoli, Gaetano Fontana. Włoch odniósł się do informacji dotyczących odejścia Polaka z klubu.

Przyszłość Arkadiusza Milika nadal jest niejasna. Polski napastnik nie przedłużył umowy z Napoli, a według medialnych doniesień najbardziej zainteresowane pozyskaniem go mają być Atletico Madryt i Juventus.



"La Gazzetta dello Sport" twierdzi jednak, że Milik jest wewnętrznie mocno podzielony. Z jednej strony Polak świetnie czuje się w Neapolu i polubił kibiców klubu, z drugiej strony ma go irytować fakt, że "Azzurri" ciągle obserwowali innych atakujących.



Osią niezgody podczas kontraktowych negocjacji pozostaje klauzula transferu. Milik nie chce, aby wynosiła ona aż 100 milionów, gdyby polski napastnik nie został pierwszym wyborem trenera.



- Osobiście nie pozbywałbym się Milika, choć to oczywiście też jego wola. Jest świetnym napastnikiem i według mnie daje więcej alternatyw w grze niż Dries Mertens - powiedział w rozmowie z neapolitańskim "Radiem Kiss-Kiss" były pomocnik Napoli, Gaetano Fontana.





Reprezentant Polski znajduje się ostatnio w bardzo dobrej dyspozycji. Milik zdobył bramkę w ostatnim spotkaniu przeciwko Hellasowi Werona, a także wykorzystał decydującego karnego w pucharowym starciu z Juventusem.



