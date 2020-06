P​olscy piłkarze chwaleni w Italii. Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński otrzymali entuzjastyczne recenzje od włoskich mediów po wtorkowym zwycięstwie ich Napoli w Weronie z Hellasem 2:0 (1:0) w 27. kolejce Serie A. Milik strzelił pierwszego gola.

"La Gazzetta dello Sport", największy dziennik sportowy Europy, uznała Piotra Zielińskiego najlepszym piłkarzem spotkania: "Niezmordowany. Znakomicie poruszał się w środku boiska. Dał drużynie siłę i wysoką jakość".

Identyczną ocenę za swoją grę - 7 - otrzymał Arkadiusz Milik. Dziennik poświęcił Polakowi osobny artykuł pod tytułem: "Gol na pożegnanie. Arek, choć siedzi na walizkach, znów miał decydującą rolę w zwycięstwie".

"La Gazzetta" zaznacza, że w tym sezonie to już 13. gol Milika, który jest teraz znakomitym egzekutorem i grającym nowocześnie napastnikiem. Dziennik podkreśla, że Milik daje z siebie wszystko, mimo że najpewniej odejdzie z Napoli po zakończeniu sezonu. Autor spekuluje, że Polak może się znaleźć w Juventusie, ale na razie 50 mln euro, których żąda Napoli jest dla turyńczyków ceną zbyt wysoką.

Napoli jest szóste w ligowej tabeli . Prowadzi Juventus.

