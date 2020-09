Piotr Zieliński zdobył bramkę w wygranym przez Napoli SSC 4-0 spotkaniu sparingowym z Delfino Pescara. Arkadiusz Milik znalazł się poza kadrą meczową.

Pescara, dzisiejszy rywal neapolitańczyków, jest drużyną grającą na co dzień w drugiej lidze włoskiej - Serie B.

Zieliński otworzył wynik spotkania w 23. minucie meczu i było to jedyne trafienie przed przerwą. Polak dostał wsteczne podanie na 16 m, zwiódł obrońcę i płaskim strzałem trafił do bramki rywala.



Napoli swoją dominację potwierdziło po zmianie stron. Wówczas do bramki Pescary trafiali jeszcze Amato Ciciretti, Dries Mertens oraz Andrea Petagna.



W kadrze meczowej zabrakło miejsca dla Arkadiusza Milika, co potwierdza, że polski napastnik jest już jedną nogą poza klubem. Niestety, na razie nie widać końca negocjacji z innymi zespołami, przez co Milikowi coraz poważniej w oczy zagląda widmo spędzenia sezonu na trybunach.

SSC Napoli - Delfino Pescara 4-0 (1-0) w meczu sparingowym



Bramki: 1-0 Zieliński (23.), 2-0 Ciciretti (71.), 3-0 Mertens (74.), 4-0 Petagna (90+2.).





Zdjęcie Piotr Zieliński i Dries Mertens / AFP / East News

