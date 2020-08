- Odejdzie do klubu, który złoży najlepszą ofertę. Nie będzie żadnych zniżek. Jeżeli pozostanie w Napoli to musi liczyć się z tym, że często nie będzie brany pod uwagę przez trenera Gennara Gattuso - powiedział prezydent Napoli Aurelio De Laurentiis o sytuacji Arkadiusza Milika. Wczoraj klub spod Wezuwiusza potwierdził transfer nowego napastnika, a reprezentant Polski ma być coraz bliżej Juventusu.

Informacje włoskich mediów potwierdziły się. Victor Osimhen dołączył do Napoli, co bardzo utrudnia sytuacje Arkadiusza Milika. Polski napastnik miał dogadać się z Juventusem, jednak nadal pozostaje kwestia porozumienia pomiędzy "Starą Damą" a ekipą spod Wezuwiusza.



Kontrakt Milika ważny jest do czerwca 2021 roku. Prezydent Napoli stwierdził, że reprezentant Polski nie podjął negocjacji z klubem: - Milik zawsze był obecny na rynku transferowym. Pytałem się go o przedłużenie kontraktu. Nie odpowiadał, w takim wypadku dał nam do zrozumienia, że chce odejść - powiedział De Laurentiis w rozmowie z włoskim "Sky".



- Odejdzie do klubu, który złoży najlepszą ofertę. Nie będzie żadnych zniżek. Jeżeli pozostanie w Napoli to musi liczyć się z tym, że często nie będzie brany pod uwagę przez trenera Gennara Gattuso - dodał.



Większość znanych włoskich dziennikarzy z Gianlucą Di Marzio na czele potwierdziła, że Milik zdecydował się na transfer do Juventusu. Zwolennikami takiego ruchu mają być dyrektor sportowy ekipy z Piemontu - Fabio Paratici oraz obecny trener Juve - a były szkoleniowiec Napoli - Maurizio Sarri.



- Czekamy na dalsze kroki Milika. Jedno jest pewne, my jak i on podjęliśmy decyzję o rozstaniu - stwierdził dyrektor sportowy Napoli Cristiano Giuntoli, zapytany o polskiego napastnika przez dziennikarzy "Sky".



Milik w tym sezonie wystąpił łącznie w 34 spotkaniach tego sezonu, podczas których udało mu się zdobyć 14 bramek.



