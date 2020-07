Według włoskich mediów Napoli skupia się na kontraktowych negocjacjach z trójką graczy "Azzurrich" - Piotrem Zielińskim, Elseidem Hysajem i Nikolą Maksimoviciem. Umowa z Polakiem ma zostać ogłoszona już w najbliższym czasie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Napoli - AS Roma 2-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports Serie A SSC Napoli. Wartość Arkadiusza Milika spadnie?

Jak twierdzi "Corriere dello Sport" sytuacja kontraktowa w Napoli powoli się klaruje. Dziennikarze rzymskiego dziennika potwierdzają wcześniejsze doniesienia na temat Piotra Zielińskiego.



Reklama

Umowa Polaka ma zostać ogłoszona w najbliższym czasie. Działacze "Azzurrich" chcieli zabezpieczyć się przed możliwością nagłej zmiany barw przez pomocnika. Dlatego zdecydowano się umieścić w kontrakcie klauzulę transferową o wysokości 100 milionów euro.



Kwota ta przewyższa możliwości Liverpoolu, który według włoskich mediów miał najmocniej interesować się Zielińskim. Nowy kontrakt ma obowiązywać do 2024 roku.



O wiele gorzej układają się natomiast negocjacje z dwoma obrońcami Napoli - Elseidem Hysajem i Nikolą Maksimoviciem. Gennaro Gattuso chciałby, aby pozostali oni w drużynie, jednak póki co strony są dalekie od ewentualnego porozumienia.



Wcześniej działaczom Napoli udało się przedłużyć kontrakt z Driesem Mertensem, któremu udało się także zostać najskuteczniejszym strzelcem w historii "Azzurrich".

Serie A - wyniki, tabela, strzelcy



#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki.

Sprawdź szczegóły >>>