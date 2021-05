SSC Napoli przez całe spotkanie prowadziło z Cagliari Calcio, ale po bramce w doliczonym czasie gry tylko zremisowało 1-1. 81 minut zagrał Piotr Zieliński.

Napoli może pluć sobie w brodę! Po dzisiejszym remisie wciąż jest niepewne gry w Lidze Mistrzów. Mistrzostwo Włoch zapewnił sobie za to Inter Mediolan.



Piotr Zieliński rozpoczął mecz w wyjściowym składzie Napoli, natomiast na ławce Cagliari znalazł się Sebastian Walukiewicz.





Szybki gol w meczu Napoli

Gospodarze nie kazali długo czekać na otwarcie wyniku spotkania. Victor Osimhen dostał dobre podanie od Lorenzo Insigne, wygrał walkę o pozycję z Diego Godinem i już w 13. minucie meczu otworzył wynik spotkania!



Cagliari odpowiedziało groźnym atakiem po kolejnych 13 minutach gry. Wówczas to mocny strzał z pola karnego oddał Gabriele Zappa. Trafił w słupek bramki Alexa Mereta.



Kilka minut później dogodną okazję zmarnował Hirving Lozano, strzelając głową obok bramki.



Bliski zdobycia swojej bramki był także Piotr Zieliński, gdy pięć minut po zmianie stron z bliskiej odległości jego strzał obronił bramkarz. Tuż po tym Diego Demme uderzył z dystansu w poprzeczkę.



Na boisku zrobiło się jeszcze ciekawiej, gdy po raz drugi piłkę do bramki Cagliari skierował Osimhen. Arbiter tym razem uznał jednak, że napastnik faulował Diego Godina.



W 61. minucie Zieliński oddał kolejny mocny strzał sprzed pola karnego. Ponownie doskonale interweniował bramkarz Cagliari.



Kwadrans przed końcem spotkania doszło do groźnie wyglądającego zderzenia Osimhena z obrońcą przeciwnika. Napastnik Napoli musiał opuścić boisko, mając rozciętą głowę, a zmienił go Dries Mertens.



Chwilę później, w 81. minucie, boisko opuścił także Piotr Zieliński.



W końcówce meczu Cagliari rzuciło się do ataku i w doliczonym czasie doprowadziło do wyrównania! Po dośrodkowaniu w pole karne Nahitan Nandez skierował piłkę z bliska do bramki.



SSC Napoli - Cagliari Calcio 1-1 (1-0)

Bramka: 1-0 Osimhen (13.), 1-1 Nandez (90+4.).



34. kolejka Włochy - Serie A

2021-05-02 15:00 | Stadion: Stadio Diego Armando Maradona | Arbiter: Michael Fabbri STATYSTYKI SSC Napoli Cagliari Calcio 1 1 Posiadanie piłki 56,3% 43,7% Strzały 18 11 Strzały na bramkę 6 5 Rzuty rożne 3 1 Faule 8 14 Spalone 4 1

1 1 SSC Napoli Cagliari Calcio Meret Di Lorenzo Manolas Koulibaly Hysaj Ruiz Lozano Insigne Demme Zieliński Osimhen Cragno Zappa Ceppitelli Godín Carboni Deiola Nández Lykogiannis Nainggolan Duncan Pavoletti SKŁADY SSC Napoli Cagliari Calcio Alex Meret Alessio Cragno Giovanni Di Lorenzo 81′ 81′ Gabriele Zappa Kostas Manolas 76′ 76′ Luca Ceppitelli Kalidou Koulibaly 33′ 33′ Diego Godin Elseid Hysaj Andrea Carboni 81′ 81′ Fabián Ruiz Pena 34′ 34′ 70′ 70′ Alessandro Deiola 68′ 68′ Hirving Lozano 90′ 90′ Nahitan Nandez Lorenzo Insigne 81′ 81′ Charalampos Lykogiannis 55′ 55′ Diego Demme Radja Nainggolan 81′ 81′ Piotr Zieliński Joseph Alfred Duncan 13′ 13′ 76′ 76′ Victor James Osimhen 46′ 46′ Leonardo Pavoletti REZERWOWI Nikita Contini Baranovsky Simone Aresti Hubert Dawid Idasiak Guglielmo Vicario Nikola Maksimović 70′ 70′ Kwadwo Asamoah Silva Duarte Mario Rui 81′ 81′ Arturo Calabresi Amir Rrahmani Ragnar Klavan Karim Zedadka Daniele Rugani 81′ 81′ Tiemoué Bakayoko Alessandro Tripaldelli 81′ 81′ Eljif Elmas Sebastian Wiktor Walukiewicz Antonio Cioffi João Pedro Geraldino dos Santos Galvão 76′ 76′ Dries Mertens 81′ 81′ Alberto Cerri Andrea Petagna 76′ 76′ Giovanni Pablo Simeone 68′ 68′ Matteo Politano

Zdjęcie Victor Osimhen cieszy się z bramki na 1-0 / CESARE ABBATE / PAP/EPA

WG