SSC Napoli pokonało 3-2 Bolognę FC w 19. kolejce Serie A. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył Arkadiusz Milik. Polski napastnik rozegrał cały mecz, podobnie jak Piotr Zieliński i Łukasz Skorupski.

Zarówno Arkadiusz Milik, jak i Piotr Zieliński rozpoczęli spotkanie z Bologną w wyjściowej jedenastce. W składzie wicemistrza Włoch zabrakło m.in. pauzujących za czerwone kartki Kalidou Koulibaly'ego oraz Lorenzo Insigne, a także kontuzjowanego Marka Hamszika.

Bramki Bolonii strzegł za to Łukasz Skorupski.



Gospodarze wyszli na prowadzenie już w 16. minucie. Po zamieszaniu w polu karnym zablokowany został strzał Driesa Mertensa, piłka spadła pod nogi Arkadiusza Milika, a ten sytuacyjnym uderzeniem wbił piłkę do bramki!



Po pół godzinie gry Milik miał okazję, by podwyższyć prowadzenie. Doszedł do strzału po rzucie rożnym, ale przeniósł piłkę głową minimalnie nad poprzeczką.

Wydawało się, że Napoli ma sytuację pod kontrolą, gdy znienacka Bologna wyrównała. Fantastycznym strzałem głową po dośrodkowaniu z rzutu wolnego popisał się Federico Santander.



Siedem minut po przerwie Napoli ponownie wyszło na prowadzenie i to znów za sprawą Milika! Z prawej strony zewnętrzną częścią stopy zacentrował Kevin Malcuit, a polski napastnik wygrał walkę o pozycję i głową skierował piłkę do bramki. Dla Milika był to już dziesiąty gol w tym sezonie Serie A, dzięki czemu zajmuje czwarte miejsce na liście najlepszych strzelców.

Niedługo po drugiej bramce Milika okazję, by znów doprowadzić do wyrównania miał Diego Falcinelli. Oddał dobry strzał z "główki", ale minimalnie za wysoki.

W 73. minucie Mertens popisał się świetnym rajdem w pole karne, ale jego uderzenie minęło słupek bramki.

Siedem minut później było już 2-2. Napoli po raz drugi dało się zaskoczyć po stałym fragmencie. Tym razem piłkę do bramki - oczywiście strzałem głową - skierował Danilo.

Napoli jednak nie odpuściło i w 88. minucie Mertens ponownie doprowadził fanów na stadionie do ekstazy! Jego uderzenie sprzed pola karnego wpadło do bramki Skorupskiego tuż przy bliższym słupku!

Ten wynik pozwolił Napoli utrzymać drugie miejsce z dziewięciopunktową stratą do Juventusu. Bologna jest w strefie spadkowej.



SSC Napoli - Bologna FC 3-2 (1-0)

Bramki: 1-0 Milik (16.), 1-1 Santander (37.), 2-1 Milik (52.), 2-2 Danilo (81.), 3-2 Mertens (88.).

Zdjęcie Napoli - Bologna / CESARE ABBATE / PAP/EPA

