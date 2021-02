Wiele wskazuje na to, że Piotr Zieliński może mieć nowego trenera. Według włoskich mediów włodarze Napoli nie są zadowoleni z pracy Gennara Gattusa i rozglądają się za nowym szkoleniowcem.

Jak donosi "La Gazzetta dello Sport" sytuacja trenera Napoli - Gennara Gattusa jest coraz cięższa. "Azzurri" niespodziewanie przegrali ostatnio z Genoą 1-2, co miało bardzo rozwścieczyć prezydenta klubu Aurelia De Laurentiisa.



Dziennikarze najbardziej poczytnej gazety sportowej we Włoszech twierdzą, że najbliższe starcia przeciwko Atalancie i Juventusowi mogą być decydujące dla popularnego "Rino".



De Laurantiis ma natomiast rozważać kandydatury kilku trenerów. Według medialnych doniesień kontaktował się on wcześniej z byłym trenerem Napoli Rafą Benitezem.



Oprócz hiszpańskiego szkoleniowca włodarze ekipy spod Wezuwiusza sondują zatrudnienie obecnie bezrobotnego Waltera Mazzarriego oraz dobrze radzących sobie Ivana Jurcia (Hellas Werona) oraz Roberto De Zerbiego (Sassuolo).



Temat zmiany trenera można także odczytywać w innym kontekście. Działacze klubu z Kampanii nie są zadowoleni ze stylu gry piłkarzy pod wodzą byłego trenera m.in. Milanu, nawet gdy Napoli wygrywało.



"Azzurri" najbliższe spotkanie rozegrają już w środę (10.02) o godzinie 20:45. Rywalem Napoli będzie Atalanta (drugi mecz półfinału pucharu Włoch, pierwszy zakończył się wynikiem 0-0).





