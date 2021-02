W pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Włoch SSC Napoli bezbramkowo zremisowało na własnym stadionie z Atalantą Bergamo. O losach awansu do finału przesądzi więc rewanż, który zostanie rozegrany 10 lutego. Piotr Zieliński pojawił się na murawie w 69. minucie, zastępując Lorenzo Insigne.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. SSC Napoli - Parma Calcio 2-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Kliknij, by przejść do zapisu relacji na żywo z tego spotkania





Reklama

Napoli przystępowało do tego spotkania uskrzydlone ligową wygraną z Parmą (2-0). Atalanta natomiast w weekend przegrała 1-3 z Lazio, które wyeliminowała w ćwierćfinale Włoch.



W pierwszej odsłonie walki o finał to goście zaprezentowali się lepiej. Byli znacznie bardziej aktywni w ofensywie i częściej oddawali strzały. Były one jednak nieskuteczne. W 11. minucie David Ospina obronił uderzenie z rzutu wolnego Luisa Muriela, niecałe 20 minut później świetną okazję zmarnował Rafael Toloi, a Duvan Zapata także nie potrafił znaleźć sposobu na posłanie piłki do siatki.

Tuż przez przerwą Napoli mogło wyjść na prowadzenie. Diego Demme efektownie zwiódł obrońcę w polu karnym i zdecydował się na strzał, ale został zablokowany.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Po zmianie stron Muriel znów miał okazję na zdobycie gola, lecz zatrzymał go czujnie wychodzący z bramki Ospina, który nieco ucierpiał w tamtej sytuacji. Po interwencji sztabu medycznego był jednak w stanie kontynuować grę.



Mniej szczęścia miał Demme, który został trafiony piłką w tył głowy. Choć początkowo chciał dalej walczyć na murawie, po chwili usiadł na boisku i opuścił je na noszach.

W 69. minucie na plac gry wszedł Piotr Zieliński, zastępując Lorenzo Insigne. Polak nie potrafił jednak rozruszać ospałej ekipy Napoli. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Finalistę Pucharu Włoch wyłoni rewanż.



SSC Napoli - Atalanta Bergamo 0-0

TB



Puchar Włoch - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy