Jak informuje "As", Arkadiusz Milik powiedział "tak" Atletico Madryt, zgadzając się na przenosiny do ekipy "Los Colchoneros". Włoski dziennikarz Fabrizio Romano przyznał jednak, że transfer Polaka do hiszpańskiego giganta mogą zablokować zbyt wygórowane oczekiwania finansowe SSC Napoli.

W ostatnich dniach Atletico Madryt rozwiązało kontrakt z Diego Costą i w letnim okienku transferowym zamierza wypełnić lukę po stracie doświadczonego snajpera.

Głównym celem transferowym działaczy "Los Colchoneros" miał zostać Arkadiusz Milik. Jak informuje "As", Polak wyraził już zgodę na przeprowadzkę do stolicy Hiszpanii.

Decyzja zawodnika to jednak nie wszystko. By doszło do transferu, owocnie muszą zakończyć się także negocjacje pomiędzy klubami.

Napoli oczekuje za Milika 15 mln euro. Hiszpanie są przekonani, że ostatecznie prezes Aurelio De Laurentiis będzie skłonny sprzedać Polaka za kwotę rzędu 8-10 mln euro, lecz nieco inaczej na całą sprawę patrzy włoski dziennikarz Fabrizio Romano.

Jego zdaniem Milik nie jest bliski przenosin do Atletico, a wysokie wymagania finansowe Napoli zniechęciły działaczy "Los Colchoneros", którzy poszukują już kandydata do wzmocnienia linii ataku w rodzimej lidze.

Najbliższe miesiące pokażą, kto lepiej przewidział przyszłość Arkadiusza Milika.

