Przez ponad godzinę ostatnie w tabeli Serie A US Cremonese stawiało zacięty opór liderowi z Neapolu. Gol Victora Osimhena, po rzucie rożnym Piotra Zielińskiego, rozstrzygnął jednak to spotkanie, a Napoli wygrało ostatecznie 3-0. Nie doszło więc do powtórki sprzed miesiąca i sensacji w Pucharze Włoch, którą Cremonese sprawiło właśnie w Neapolu. Piotr Zieliński grał do 70. minuty, Bartosz Bereszyński po raz kolejny nie ruszył się z ławki rezerwowych.