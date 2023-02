Sroga kara dla asystenta Jose Mourinho! Mocno przesadził

To kolejne echa wielkiej niespodzianki, która wydarzyła się w środę. Skazywane na pożarcie Cremonese wygrało na wyjeździe z AS Roma 2-1 i w bolesny sposób wyrzuciło ekipę Jose Mourinho z Pucharu Włoch . Ostatnia drużyna Seria A przygotowuje się więc do półfinału z Fiorentiną, a rzymianie mierzą się z konsekwencjami tamtego spotkania. I jak się okazuje, są one poważne.

Trener Salvatore Foti zawieszony na miesiąc

Jedną z nich jest miesięczne zawieszenie trenera Salvatore Fotiego. Asystent Jose Mourinho nerwowo nie wytrzymał jeszcze przed 60. minutą spotkania i został wyrzucony na trybuny. Teraz komisja dyscyplinarna zdradziła, co dokładnie się wydarzyło.

Salvatore Foti ukarany czerwoną kartką / AFP

Według komunikatu, Foti kilka razy obraził sędziów spotkania, a także groził przeciwnikom. Do tego asystent Mourinho miał wielokrotnie używać niecenzuralnych słów. Okazuje się, że to jednak nie koniec, ponieważ szkoleniowiec jeszcze po meczu udał się do pokoju sędziów, gdzie znów w nieparlamentarny sposób dał do zrozumienia, co myśli o ich pracy.

To nie jest pierwszy raz, gdy Foti przesadził. W kwietniu Mourinho musiał przepraszać za jego zachowanie po tym, jak kpił z członków sztabu Salernitany. Miał m.in. nabijać się z nich, że bez względu na wszystko i tak spadną z ligi.

Teraz Fotiego poniosło jeszcze mocniej, więc będzie musiał opuścić ligowe spotkania z: Empoli, Lecce i Weroną, a także z Cremonese.

AS Roma - Empoli. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie AS Roma - Empoli w sobotę o godz. 18. Transmisja w Eleven Sports 1, relacja na Sport.Interia.pl. Transmisję z meczu AS Roma - Empoli można obejrzeć w Polsat Box Go.

Jose Mourinho / AFP

