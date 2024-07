Środek lata, a tu takie wieści o Miliku. Potężna zmiana, tego jeszcze nie było

Arkadiusz Milik bez miejsca w Juventusie? "Stara Dama" poluje na nowego napastnika

Jak bowiem informuje "Tuttosport" klub z Piemontu obrał na celownik Giacomo Raspadoriego z Napoli oraz Mateo Reteguiego z Genoi i to właśnie któryś z tych panów miałby zostać kompanem w ataku (lub zmiennikiem) Duszana Vlahovicia.

Milik w Hiszpanii lub Anglii? To byłby hit

Interesuje się nim co najmniej kilka klubów, a co więcej reprezentant Polski może stanąć przed szansą sprawdzenia się w zupełnie nowej dla siebie, mocnej lidze. Miał on bowiem znaleźć się w orbicie zainteresowań chociażby hiszpańskiej Sevilli oraz ekip angielskich - Brentfordu i West Ham United. Każde z tych rozstrzygnięć byłoby bez wątpienia godne wszelkiej uwagi.