Sponsor Legii zakazany przez francuskie Ministerstwo Gospodarki

Na dwa dni przed niedzielnym meczem Juventusu Turyn z Atalantą Bergamo (3:3), transmitująca Serie A we Francji stacja beIN Sports, dostała zawiadomienie z Ministerstwa Gospodarki. Dotyczyło one zakazu pokazywania nazwy koszulkowego sponsora Atalanty, platformy finansowej Plus 500. Zdaniem ministerstwa jest to bowiem reklama ryzykowanych usług inwestycyjnych. Tego samego sponsora ma m.in także Legia Warszawa.