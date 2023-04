Spięcie Paulo Sousy w mediach społecznościowych. Musiał szybko przeprosić

Serie A. Paulo Sousa przeprasza Massimiliano Allegriego

- Według mnie do kolejnego etapu europejskiego pucharu przejdzie drużyna z Lizbony. Wcześniej pokonała Arsenal. Piłkarze Sportingu są bardzo zmotywowani. Taki zespół nie powinien obawiać się Juventusu, czyli typowej drużyny Allegriego. Ten trener jest do granic możliwości skupiony na wyniku. Jego ekipy grają defensywnie, a później tworzą akcje z kontr - stwierdził.

Allegri, oprócz odpowiedzi pokazanej na boisku, odniósł się do tych słów na konferencji prasowej, która miała miejsce przed ligowym meczem z Sassuolo. Naturalnie został o to zapytany przez jednego z dziennikarzy. Szkoleniowiec skwitował wypowiedź młodszego kolegi po fachu krótko, ale dosadnie. - Moim zdaniem to nie było miłe. Dla mnie to oznaka braku szacunku. Jak widać, istnieją szkoleniowcy, którzy są tak utalentowani, że są w stanie zarządzać zarówno swoją drużyną, jak i zespołem innych - przedstawił swój punkt widzenia Włoch.