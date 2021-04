Po szalonym meczu beniaminków Spezia pokonała Crotone 3-2. Całe starcie w barwach ekipy gości rozegrał Arkadiusz Reca, a w czasie spotkania oglądaliśmy kilka efektownych trafień.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. SSC Napoli - FC Crotone 4-3 (3-1). Skrót meczu (ELEVEN SPORT). Wideo Eleven Sports

Sytuacja Crotone w tabeli robi się coraz bardziej nieciekawa. Zawodnicy Serse Cosmiego nie dali rady wygrać w starciu z innym beniaminkiem - Spezią i zajmują ostatnie miejsce w tabeli.



Obie ekipy długo nie mogły złapać wiatru w żagle i na pierwszego gola musieliśmy poczekać do 40. minuty. Wówczas Koffi Djidji oddał efektowny strzał z powietrza, będąc odwróconym plecami do bramki, po którym piłka znalazła drogę do siatki.



Gospodarze zdołali natomiast wyrównać na początku drugiej połowy. Daniele Verde dopadł do piłki po podaniu Riccardo Marchizzy i momentalnie huknął, a pędząca futbolówka trafiła do bramki tuż pod poprzeczkę.



Piłkarze Crotone nie dali się zepchnąć do defensywy i szybko udało im się ponownie objąć prowadzenie. Po składnej akcji Niccolo Zanellato zagrał piłkę wzdłuż linii bramkowej. Nabiegł na nią Simy i pewnie dopełnił formalności.



Spezia odmieniła losy starcia w samej końcówce meczu. Najpierw do siatki trafił Giulio Maggiore, a wynik w doliczonym czasie gry ustanowił Martin Erlić.



Całe spotkanie w barwach ekipy gości rozegrał Arkadiusz Reca.



Serie A - wyniki, tabela, strzelcy



PA



30. kolejka Włochy - Serie A

2021-04-10 15:00 | Stadion: Stadio Alberto Picco | Arbiter: Simone Sozza ASD Spezia Calcio 2008 FC Crotone 3 2 DO PRZERWY 0-1 D. Verde 63' G. Maggiore 89' M. Erlić 90' K. Djidji 40' S. Nwankwo 78'

3 2 ASD Spezia Calcio 2008 FC Crotone Provedel Ferrer Ismajli Erlić Marchizza Maggiore Pobega Ricci Verde Nzola Gyasi Cordaz Djidji Luperto Golemić Messias Molina Benali Reca Petriccione Ounas Tochukwu Nwankwo SKŁADY ASD Spezia Calcio 2008 FC Crotone Ivan Provedel Alex Cordaz 70′ 70′ Salvador Ferrer Canals 40′ 40′ Lévy Koffi Djidji 33′ 33′ Ardian Ismajli Sebastiano Luperto 90′ 90′ Martin Erlić Vladimir Golemić Riccardo Marchizza Junior Messias 89′ 89′ Giulio Maggiore 69′ 69′ Salvatore Molina 84′ 84′ Tommaso Pobega 39′ 39′ Ahmed Benali 46′ 46′ Matteo Ricci 26′ 26′ Arkadiusz Reca 63′ 63′ 70′ 70′ Daniele Verde Jacopo Petriccione M'Bala Nzola 81′ 81′ Adam Ounas 46′ 46′ Emanuel Quartsin Gyasi 78′ 78′ Simeon Tochukwu Nwankwo REZERWOWI Jeroen Zoet Gian Marco Crespi Simone Bastoni Marco Festa Julian Chabot Giuseppe Cuomo Claudio Terzi 39′ 39′ Lisandro Magallán 70′ 70′ Luca Vignali Luca Marrone Gennaro Acampora Andrea Rispoli Lucien Agoume Eduardo Henrique da Silva 70′ 70′ Kevin Andrés Agudelo Ardila Luis Rojas Zamora 46′ 46′ Leonardo de Souza Sena Miloš Vulić 46′ 46′ Diego da Silva Farias 69′ 69′ Niccolò Zanellato 84′ 84′ Andrey Galabinov 81′ 81′ Samuel Di Carmine Roberto Piccoli Emmanuel Rivière

STATYSTYKI ASD Spezia Calcio 2008 FC Crotone 3 2 Posiadanie piłki 60,2% 39,8% Strzały 9 8 Strzały na bramkę 6 7 Rzuty rożne 3 4 Faule 12 15 Spalone 3 3