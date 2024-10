Spełnił się czarny scenariusz, Inter Mediolan potwierdza. Fatalny komunikat ws. Zielińskiego

Uraz przerwał udany występ Zielińskiego przeciwko Chorwacji. We Włoszech zapanował niepokój

Inter Mediolan w najbliższej kolejce zmierzy się na wyjeździe z AS Roma. A choć Piotr Zieliński nie należał do jednego z pierwszych wyborów trenera Simone Inzaghiego, na pewno odegrałby swoją rolę w hitowym starciu. Wszystko wskazuje jednak na to, że w najbliższym czasie nie zobaczymy go w barwach "Nerazzurrich".