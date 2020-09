Z powodu koronawirusa, który zdiagnozowano u trzech osób ze Sportingu Lizbona, zaplanowany na niedzielny wieczór sparing Sportingu Lizbona z SSC Napoli nie dojdzie do skutku.

Według informacji prosto z Portugalii wszystkie te osoby przechodzą zakażenie bezobjawowo, ale w kontekście profilaktyki nie ma to żadnego znaczenia. Osoby chore zostały odizolowane od reszty zespołu z Lizbony, a sparing został odwołany.



Dla zespołu z Włoch miał to być generalny sprawdzian przed rozpoczęciem rozgrywek, które dla drużyny z Neapolu startują 20 września od wyjazdowego meczu z Parmą.



W spotkaniu ze Sportingiem poza kadrą miał być Arkadiusz Milik, który jest zdeterminowany, by odejść z zespołu, wobec czego trener Gennaro Gattuso nie ma zamiaru korzystać z usług Polaka. Saga z odejściem naszego napastnika trwa już od kilka miesięcy i wszyscy są zniecierpliwieni, by jak najszybciej nastąpiło jej zakończenie.

