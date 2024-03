"Spadła głowa", to już oficjalnie. Trzęsienie ziemi w europejskim gigancie

Lazio po kapitalnym sezonie 2022/2023, kiedy to poza jego zasięgiem znaleźli się jedynie mistrzowie Italii z Interu Mediolan, w obecnej kampanii nie radzi sobie już tak dobrze w Serie A, a ostatnich kilka tygodni stało się wręcz świadectwem kryzysu "Biancocelestich".

Od połowy lutego na pięć spotkań w rodzimej ekstraklasie przegrali oni... cztery. Do tego wszystkiego ostatnio przeszli przez serię czterech porażek z rzędu, licząc w tym również klęskę w Lidze Mistrzów przeciwko Bayernowi Monachium. To wszystko stało się gwoździem do trumny kariery Maurizio Sarriego na Stadio Olimpico. Reklama

Dymisja Sarriego przyjęta. Zmiana warty w Lazio

Jeszcze we wtorek gruchnęła informacja, że doświadczony szkoleniowiec podał się do dymisji - a nazajutrz przyszło oficjalne rozstrzygnięcie w tej sprawie ze strony Lazio. Zarząd drużyny przyjął rezygnację menedżera, co zostało wskazane w zamieszonym w Internecie komunikacie:

"Stowarzyszenie dziękuje trenerowi za osiągnięte cele i wykonaną pracę, życząc mu wszystkiego najlepszego w życiu osobistym i zawodowym" - można przeczytać w oświadczeniu. Jednocześnie padło nazwisko osoby, która - przynajmniej na razie - poprowadzi ekipę z "Wiecznego Miasta".

Martusciello następcą Sarriego. Klose pieśnią przyszłości?

Będzie to dotychczasowy asystent Sarriego, Giovanni Martusciello, który z pewną dozą prawdopodobieństwa pozostanie już za sterami klubu do końca sezonu. Wcześniej padały już przypuszczenia, że wicemistrzów Italii może przejąć chociażby Miroslav Klose, ale to może być też opcja na kolejną kampanię. Reklama

Na korzyść dla Klosego gra fakt, że jest on byłym piłkarzem Lazio, więc zdążył on poznać realia calcio i funkcjonowania samej ekipy ze Stadio Olimpico. Warto wspomnieć, że 45-latek od blisko roku pozostaje bez zatrudnienia, więc mógłby z marszu przenieść się do stolicy Włoch.

Poprzednio trenował w austriackim SCR Altach - była to jego pierwsza w karierze przygoda w roli głównego szkoleniowca seniorskiego zespołu, wcześniej bowiem był asystentem w reprezentacji Niemiec oraz w Bayernie Monachium, gdzie przez pewien czas prowadził też jedną z młodzieżówek.

Serie A. Lazio niedługo zmierzy się z drużyną z dołu tabeli

Na razie jednak zadanie podźwignięcia "Biało-Błękitnych" z kryzysu spada na barki Martusciello, którego pierwszym wyzwaniem będzie potyczka z Frosinone, zaplanowana dokładnie na 16 marca, na godz. 20.45. W teorii powinno być to wyzwanie łatwe...

