Sousa jest w tym mistrzem. Były selekcjoner kadry Polski znów to zrobił

Salernitana prowadzona przez Paulo Sousę zremisowała w środę 3-3 z Fiorentiną w 33. kolejce Serie A. Podopieczni portugalskiego trenera i byłego selekcjonera "Biało-czerwonych" przedłużyli tym samym serię meczów bez porażki do aż 10 spotkań. Obserwatorzy śledzący Serie A wprost nazywają to osiągnięcie Portugalczyka i jego zespołu niezwykłym.

Paulo Sousa w Serie A jest królem remisów

Warto zauważyć, że zespół Salernitany, od kiedy przejął go Sousa - czyli od połowy lutego - zaliczył tylko jedną porażkę. Była to przegrana z Lazio, na samym wstępie pracy. To nie znaczy jednak, że Portugalczyk rekordowo punktuje, bo przez ostatnie tygodnie wygrał tylko dwa spotkania - oba zresztą 3-0. Cała reszta wyników jego włoskiego zespołu to remisy. Salernitana pod wodzą Sousy zaliczyła ich już osiem, co jest zaskakującym osiągnięciem.