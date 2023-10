Smutek Piotra Zielińskiego. Nie tak miał wyglądać jego przyjazd na kadrę

Im bliżej było końca starcia Napoli z Fiorentiną, tym coraz ciszej zachowywała się publiczność na Stadio Diego Armando Maradona. Mistrz Włoch przegrał już drugie spotkanie z rzędu na tym obiekcie - tym razem 1:3 - i chyba właśnie wtorkowa przegrana z Realem Madryt miała wpływ na jego postawę w niedzielę. Do Milanu traci już siedem punktów. Drużyny nie pociągnął Piotr Zieliński, a pod nieobecność Roberta Lewandowskiego to on powinien być jednym z liderów reprezentacji w najbliższym tygodniu.